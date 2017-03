Wie furchtbar! In den USA kam es zu einem schrecklichen Verbrechen, ein 18-Jähriger hat seine eigene Mutter enthauptet. Nach der grässlichen Tat hat der junge Mann die Polizei gerufen, dies berichtet „WRAL.com“. Als die Beamten das Haus des Teenies, der dort gemeinsam mit seiner Mutter und seinen drei Geschwistern lebte, erreichte, kam der 18-Jährige langsam auf sie zu. Dabei hielt er in einer Hand den Kopf seiner Mutter, in der andere ein Schlachtermesser, mit dem er wohl den Kopf der 35-Jährigen abgetrennt hat. Auf Anweisung der Polizisten legte der Junge den Kopf seiner Mutter widerstandlos auf den Rasen und ließ sich verhaften.

Die Hintergründe sind aktuell noch völlig unklar

Zur Tatzeit waren offenbar die zwei Töchter der Ermordeten, die mit ihren Kindern in North Carolina in der Kleinstadt Zebulon lebte, zu Hause. Sie blieben jedoch unverletzt. Der Bruder des Täters war zum Tatzeitpunkt nicht zugegen, er soll in der Schule gewesen sein. Die Hintergründe für die schreckliche Tat sind bislang völlig unklar. Es ist aktuell auch nicht bekannt, ob der 18-Jährige möglicherweise psychisch krank ist. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Wo die drei restlichen Kinder der ermordeten Mutter nun untergebracht sind, ist ebenfalls aktuell nicht bekannt. Es bleibt zu hoffen, dass sie die furchtbaren Vorkommnisse in ihrer Familie eines Tages verarbeiten können und mit dieser dunklen Episode in ihrem jungen Leben eines Tages abschließen können.

Ein anderes Schicksal bewegt die Menschen hier in Deutschland: Endlich wieder eine erfreuliche Nachricht von Michael Schumacher: