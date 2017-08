Ein Baby mit Michal? Sarah Lombardi spricht über ihre Familienplanung

Bekommt der kleine Alessio etwa bald ein Halb-Geschwisterchen?

Seit Sarah Lombardi wieder mit ihrer Jugendliebe Michal T. zusammen gekommen ist, entbrannten unter den Fans die Schwangerschaftsspekulationen.

Bereits des Öfteren wurde der 24-Jährigen unter ihrer Kleidung ein Babybauch angedichtet - jetzt äußerte sich Sarah Lombardi ganz öffentlich zu ihrer Familienplanung und erklärte: Weiterer Nachwuchs ist ausdrücklich erwünscht!

Im Gespräch mit der Gala schwärmte die Sängerin auf der "Remus Lifestyle Night" auf Mallorca von ihrer ersten Schwangerschaft und befand:

"Es war definitv so, dass die Schwangerschaft eine der schönsten Zeiten meines Lebens war, weil ich so glücklich war, ich glaube ich hatte so viele Glückshormone in mir!"

In der Zukunft kann sich Sarah daher durchaus noch weitere (Halb-)Geschwisterchen für ihren kleinen Alessio vorstellen:

"Ich wollte ja generell immer mehrere Kinder haben, aber man wird einfach sehen, wie sich das dann in der Zukunft zeigt und ergibt."

Ach wie schön, es scheint, als ob Sarah Lombardi rundum glücklich ist in ihrer neuen Beziehung - auch wenn die öffentlichen Babyspekulationen nach diesem Statement wohl noch eine Weile andauern dürften...