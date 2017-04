Einhorn-Joghurt: Bei Lidl gibt es das pinke Glück zum Löffeln

Dreht euch nicht um, das Einhorn geht um. Das kultige Pferd mit dem Horn auf dem Kopf lässt seit einiger Zeit (Damen)Herzen höher schlagen. Da liegt es auf der Hand, dass die Firmen auf den Hype aufspringen und diverse Einhorn-Produkte auf den Markt werfen. Zum Beispiel verkauft Lidl nun pinke Einhorn-Joghurt, der mit goldenen Streusel-Sternchen jeder Mittagspause den gewissen Glamour verleiht. Und auch wenn Fruchtjoghurt ziemlich süß daherkommt, sind seine 160 Kalorien auf 100 Gramm doch eigentlich ganz überschaubar. Aber Obacht, im lustig bedruckten Joghurtbecher sind 175 Gramm enthalten, also entweder einteilen oder nur in Maßen genießen.

Einhorn-Produkte sind voll angesagt

Allerdings ist der Einhorn-Joghurt nicht die größte Sünde auf dem Regenbogen-Naschmarkt. Es gibt nämlich auch Einhorn-Pralinen, Einhorn-Kekse kurz gab es mal Einhorn-Schokolade, die war allerdings schneller ausverkauft, als Ritter Sport EINHONRN sagen konnte. Wer es vitaminreicher mag, kann zum Einhorn-Smoothe greifen und auch wer länger etwas von der Optik haben möchte, als nur einen kurzen Fressflash lang, der kann auf eins der vielen anderen Einhorn-Artikel zurückgreifen. Duschgel, Tesafilmhalter, Akkupacks, Hausschuhe, und, und, und. Warum sich das Einhorn eigentlich plötzlich so großer Beliebtheit erfreut weiß wohl niemand so genau. Aber es gibt auch schon wieder einen Gegentrend, der der bunten Regenbogenwelt knallhart den Kampf ansagt: Das schwarze Eis. Das sieht auch ganz cool aus und soll sogar gar nicht mal so ungesund sein: