Elena Carrière: Die GNTM-Schönheit macht mit dem Klum-Clan Schluss!

Schon wieder streicht ein Model die Segel. Irgendwie scheint bei Günther Klum der Wurm drin zu sein. Zwar schafft ihm Tochter Heidi Klum durch GNTM immer wieder neu Klienten ran, aber immer mehr trennen sich dann auch schnell wieder von seinem Modelmanagement. Nun hat ihn auch Elena Carrière verlassen. In einem offiziellen Statement heißt es von Seiten ihres Anwalts: „Im Auftrag von Frau Elena Carrière haben wir ihre gesamten Verträge im Zusammenhang mit Germany's Next Topmodel, insbesondere mit der Heidi Klum GmbH & Co. KG / ONEeins fab Management einseitig beendet. Frau Elena Carrière ist froh über ihre Entscheidung, dankt ihrer Familie und Freunden für die Unterstützung und freut sich auf ihre Zukunft als Model und Schauspielerin.“

Will Elena Carrière jetzt als Schauspielerin durchstarten?

Mit dieser Entscheidung steht die GNTM-Zweitplatzierte nicht alleine da. Auch Stefanie Giesinger, Luisa Hartema, Aminata Sanogo und Larissa Marolt haben das Management gewechselt. Nicht zu vergessen Jana Beller, die sich direkt mit einem Knall aus den Verträgen rausklagen wollte. Elena Carrière ist also nicht allein. Und immerhin haben die meisten ihrer Vorgängerinnen Karriere gemacht, nachdem sie Familie Klum hinter sich gelassen haben. Vielleicht nicht alle im Model-Business, aber das will die Tochter von Mathieu Carrière vielleicht auch gar nicht.

Schließlich liegt ihr auch sie Schauspielerei im Blut. Oder will sie vielleicht der Liebe wegen umziehen und ganz neu als Model anfangen? Was auch immer Elena Carrière vorhat, eins ist sicher. Sie wird nicht auf den Spuren ihres Vaters wandeln und ins Dschungelcamp ziehen.