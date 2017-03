Elena CarriÃ¨re ist wieder Single

Erst im November machten Elena Carrière und ihr Freund Gabriel-Kane Day-Lewis ihre Liebe offiziell. Jetzt ist schon wieder alles aus! Das bestätigte die schöne Promi-Tochter jetzt gegenüber "Gala".

Elena Carrière: "Es sollte nicht sein!"

Schon Ende 2016 machten Gerüchte die Runde, dass es zwischen Elena Carrière und Gabriel aus sein soll. Damals schrieb sie völlig überraschend und doch sehr verdächtig bei Instagram: "Will noch jemand außer mir so schnell wie möglich ins neue Jahr springen? 2016, du kannst verschwinden". Jetzt bestätigt sie das Liebes-Aus. "Wir hatten eine tolle Zeit. Aber es sollte nicht sein – wir sind auseinandergegangen. Es war einfach eine zu große räumliche Distanz zwischen uns", erklärt Elena Carrière nun "Gala".

Elena Carrière trennte sich auch von Klum

Es ist nicht die einzige Trennung von Elena Carrière. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass sie sich auch von der Agentur von Güther Klum verabschiedet hatte. In einem offiziellen Statement heißt es von Seiten ihres Anwalts: „Im Auftrag von Frau Elena Carrière haben wir ihre gesamten Verträge im Zusammenhang mit Germany's Next Topmodel, insbesondere mit der Heidi Klum GmbH & Co. KG / ONEeins fab Management einseitig beendet. Frau Elena Carrière ist froh über ihre Entscheidung, dankt ihrer Familie und Freunden für die Unterstützung und freut sich auf ihre Zukunft als Model und Schauspielerin.“