Elena Miras & Mike Heiter: Sind sie das neue ‚Love Island’-Paar?

Relativ schnell hat sich Elena Miras in der RTL 2-Show ‚Love Island’ für Jan Sokolowsky entschieden, während Mike Heiter mit Chethrin Schulze anbandelte. Beide gingen jeweils mit ihren Auserwählten als Paar aus der Sendung hervor. Beide Beziehungen scheiterten jedoch auch schon wieder nach kürzester Zeit. Haben Elena und Mike vielleicht von Anfang an die falsche Entscheidung getroffen?

Jetzt veröffentlicht Elena in ihrer Instagram-Story ein gemeinsames Bild mit Mike und schreibt dazu: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!“ Dazu fügt sie bedeutungsvoll einen Kuss-Emoji hinzu. Was hat das zu bedeuten? Aufgeregt schreiben ihre Fans ihr Privatnachrichten und quetschen Elena aus. Auch davon veröffentlicht die Spanierin einen Screenshot. In einem der Chat-Verläufe sind sehr vielsagende Antworten von ihr zu lesen.

Sind die beiden ein Paar? Instagram/ elena_miras

„Kann noch nicht viel sagen Süße, aber bald“, verspricht Elena und fährt fort: „Bin überglücklich im Moment. Ich hoffe so sage ich dir genug!“ Wenn sie damit mal nicht indirekt bestätigt, dass sie tatsächlich mit Mike zusammen ist! Ein hübsches Paar würden die Zwei auf alle Fälle abgeben. Vielleicht klappt es mit ihnen ja besser als mit ihren vorherigen Partnern.