Elle MacPherson und Jeffrey Soffer haben sich getrennt - Über acht Jahre lang waren sie zusammen. Vier Jahre davon waren sie verheiratet, doch nun sei die Ehe von Supermodel Elle MacPherson und Milliardär Jeffrey Soffer am Ende, wie verschiedene US-Medien berichten.

"Zwischen Elle und Jeff ist es definitiv vorbei. Sie hat das Haus in Indian Creek in Miami mit ihren Kindern verlassen und sucht gerade etwas neues in Miami", erklärt ein Insider gegenüber der New York Post. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Modellegende und der Geschäftsmann trennen. Bereits 2012 gab es eine Beziehungspause zwischen ihnen.

Die Umstände deuten allerdings darauf hin, dass es dieses Mal möglicherweise nicht so einfach sein wird. "Ihm wurden Affären nachgesagt, doch er bestreitet andere Liebesbeziehungen“, heißt es weiter in der New York Post.

Nach vielen teilweise auch längeren Beziehungen war Jeffrey Soffer der erste Mann, mit dem Elle MacPherson vor den Altar trat. Mit Geschäftsmann Arpad Busson hat sie ihre zwei Söhne Arpad Flynn Alexander (19) und Aurelius Cy Andrea (14). Auch diese Beziehung ging für das Model nach rund neun Jahren vorbei.