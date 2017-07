Elsa Martinelli. Die Film-Diva ist tot

Große Trauer um eine Film-Diva: Elsa Martinelli ist im Alter von 82 Jahren am Samstag in Rom verstorben.

Die italienische Schauspielerin begann ihre Karriere in den 50er Jahren zunächst als Model. Hollywood-Star Kirk Douglas entdeckte sie schließlich für den Film, und schnell wurde sie international zum Star. Spätestens in dem Abenteuerfilm Hatari an der Seite von John Wayne und Hardy Krüger gelang ihr 1962 der große Durchbruch.

Im Laufe ihrer Filmkarriere spielte Elsa Martinelli mit vielen Megastar, unter anderem Elizabeth Taylor, Romy Schneider oder Anthony Perkins.

In den 70er Jahren hängte sie die Schauspielerei an den Nagel und machte sich einen Namen als Modedesignerin. Im italienischen Fernsehen war sie dennoch hin und wieder zu sehen. Ihre letzte Rolle spielte sie 2004 in der Serie Orgoglio.

Elsa Martinelli war zweimal verheiratet. Aus ihrer ersten Ehe mit dem Grafen Franco Mancinelli Scotti di San Vito stammt Tochter Cristiana Martinelli, die ebenfalls Schauspielerin ist.