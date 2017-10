Emily hat Brüste und ihre Tage - mit 5 Jahren!

Emily ist erst 5 Jahre alt – und hat schon Brüste und ihre Tage. Und bald werden die Wechseljahre erwartet.

Diese Geschichte ist unglaublich: Eine 5-Jährige aus New South Wales in Australien steckt im Körper einer Teenagerin. Schon mit vier Jahren war sie so groß wie eine 8-Jährige und hat schon ihre Periode bekommen.

Zunächst konnten die Ärzte nichts feststellen. Nachdem die Akne kam, ihre Brüste gewachsen sind und sie unangenehmen Körpergeruch hatte, wurde das Kind von einem Spezialisten untersucht. Dann der Schock: Sie hat den Hormonspiegel einer Schwangeren!

Sie leidet unter dem Addison-Syndrom, wie die Mediziner später feststellten. Die Krankheit tritt eigentlich nur bei Erwachsenen auf – bei Kindern handelt es sich um eine Fehlfunktion, welche nur sehr selten vorkommt. „Emily hatte nicht einmal die Chance, ein kleines Mädchen zu sein“, sagt ihre traurige Mutter gegenüber dem „Mirror“.

Eine Hormontherapie soll dem Mädchen nun helfen. Ihre Mutter hofft, dass ihre Tochter dann ein ganz normales Kind sein kann.