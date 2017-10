Eminem: Krasse Typveränderung!

Rapper Eminems goldene Zeit ist längst vorbei. Für die Hip Hop Awards wagte sich der 44-Jährige jedoch wieder auf die große Bühne und machte mit einem Wut-Rap gegen Donald Trump Schlagzeilen.

You're going to want to tune into @bet tonight. #HipHopAwards 8pm ET Ein Beitrag geteilt von Marshall Mathers (@eminem) am 10. Okt 2017 um 15:58 Uhr

Doch noch etwas fiel auf: Der platinblonde, glattrasierte Rap-Style ist Geschichte. Eminem ist kaum noch wiederzuerkennen.

Sein neuer Look: Dreitagebart und dunkle Frise. Besonders schön: Auch sein hagerer Look, mit dem er in der Vergangenheit für Diskussionen sorgte, ist passé. Eminem sieht deutlich gesünder aus.

Auf Instagram postete er kurz vor seinem Auftritt bereits ein Foto seines neuen Ichs. Davon in Zukunft gerne mehr!