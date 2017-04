Emma Morano: "Älteste Person der Welt" stirbt mit 117 Jahren

Emma Morano wurde stolze 117 Jahre alt. Die Frau aus Oberitalien wurde durch ihren Titel als älteste lebende Person der Welt bekannt und galt als letzte lebende Person, die vor 1900 geboren wurde.

Am Samstag verstarb die 1899 geborene Frau im Schlafzimmer ihrer Wohnung. Ihr hohes Alter verhalf ihr sogar zu einem Platz im „Guinessbuch der Rekorde“. "Ihr Leben war einzigartig“, erklärt der Bürgermeister ihrer Heimat Verbania. „Wir werden uns immer an ihre Stärke erinnern, die uns dabei half, im Leben voranzukommen".

So richtig konnte sich die sympathische Dame allerdings nie erklären, warum sie so ein langes Leben hatte. "Ich esse jeden Tag zwei Eier, und das ist es", erklärte sie im November 2016. Nun soll Violet Brown aus Jamaika ihre Nachfolgerin werden. Sie wurde am 10. März 1900 geboren und ist ebenfalls 117 Jahre alt.