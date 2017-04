Emma Schweiger: Geht dieser Badewannen-Schnappschuss zu weit?

Emma Schweiger steht dank ihres Vaters schon lange im Rampenlicht und nutzt -wie viele andere Teenager auch- gerne soziale Netzwerke. Mit ihrem aktuellsten Schnappschuss sorgte die Tochter von Til Schweiger allerdings für Aufruhr bei ihren Fans.

Um sich vor all ihren wichtigen Terminen noch einmal zu entspannen, nahm die 14-Jährige ein Bad und postete einen Schnappschuss von ihren nackten Beinen in der Badewanne auf ihrem Instagram-Profil.

Ein Beitrag geteilt von Emma Schweiger (@emma.schweiger) am 2. Apr 2017 um 22:48 Uhr

So richtig können sich ihre Fans mit dem Foto allerdings nicht anfreunden, denn viele finden, dass solch ein Bild für einen Teenager viel zu freizügig ist. „Kriegst du da keinen Ärger von deinem Papa, dass du Bilder in der Badewanne von dir machst?“, ist unter dem Schnappschuss zu lesen. Doch andere User nehmen sie in Schutz und sind der Meinung, dass man im Schwimmbad ja auch ihre nackten Beine sehen würde.

Emma selbst scheint die Kritik nicht zu stören, denn in der Vergangenheit postete sie schon öfter Bilder ihrer Beine.