Emma Schweiger: Ist das ihr neuer Freund?

Was Papa Til wohl dazu sagt? So wie es aussieht, wird die kleine Emma Schweiger erwachsen. Das Mädchen, das uns noch als freche Göre aus "Keinohrhasen" in Erinnerung ist, als wäre es gestern gewesen, scheint jetzt einen Freund zu haben.

Happy place Ein Beitrag geteilt von jacksonmerrick (@jacksonmerrick) am 16. Aug 2017 um 14:32 Uhr

Der Glückliche: Das scheint ein Amerikaner mit dem Namen Jason Merrick zu sein. Auf Instagram posten die beiden romantische Sonnenuntergangsfotos und schicken sich in den Kommentaren gegenseitig Herzchen hin und her.

Emma Schweiger: Star-Allüren mit 12 Jahren?

Für sein Klamotten-Label "Thrilltrip" hat sie sogar schon Model gestanden, wie Instagram ebenfalls verrät.

Dropping 3/17/17 #thrilltrip Ein Beitrag geteilt von ThrillTrip (@thrilltrip) am 13. Mär 2017 um 7:29 Uhr

In den Kommentaren fragt ein Fan, ob das ihre Marke sei. "Nein. Meine nicht", antwortet Emma. Dennoch beantwortet sie fleißig die Frage eines anderen Users, der fragt, wo er den Pulli, den Emma trägt, bekommen könne.

Treasuring the last days of summer Ein Beitrag geteilt von Emma Tiger ✨ (@emma.schweiger) am 16. Aug 2017 um 15:45 Uhr

Wenn das mal nicht ein richtiges kleines Familienunternehmen wird...