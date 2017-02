Emma Stone turtelt wieder mit Andrew Garfield

Die Gerüchte um ein mögliches Liebescomeback von Emma Stone und ihrem Ex Andrew Garfield gab es ja schon länger. Doch nun ist es offiziell: Die beiden knutschen wieder miteinander!

Emma Stone und Andrew Garfield feierten bei den BAFTAs 2017

Am Wochenende fand die BAFTA Verleihung in London statt. Mit dabei waren auch Emma Stone und Andrew Garfield. Und dort konnten die beiden ihre Gefühle nicht mehr füreinander verstecken. Wie Insider berichten, haben die Zwei ganz offen Händchen gehalten und sich köstlich amüsiert. Ein Beobachter verriet außerdem gegenüber "The Sun's Bizarre": "Sie plauderten und lachten mindestens eine halbe Stunde lang. Zusammen wirkten sie sehr angeregt und glücklich."

Emma Stone und Andrew Garfield sprechen nicht über ihr Privatleben

2015 trennte sich das Paar nach vier Jahren Beziehung. Doch die Liebe zwischen den beiden ist nie erloschen. "Da ist so viel Liebe und so viel Respekt zwischen uns… Es ist wundervoll gewesen, diese Unterstützung füreinander zu haben", schwärmte Andrew erst kürzlich.

Bestätigt ist das Liebescomeback der beiden nicht, doch darauf kann man ohnehin lange warten. Denn Emma Stone und Andrew Garfield haben auch schon in der Vergangheit geschwiegen, wenn es um ihr Privatleben geht. Doch es würde zumindest niemanden überraschen, wenn die beiden zu den Oscars zusammen über den Roten Teppich schlendern...