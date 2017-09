Emotionale Nachricht: Sarah Connor verabschiedet sich von ihren Fans

Für Sarah Connor ist nun die Zeit gekommen, sich ein wenig Ruhe zu gönnen. Zwei Jahre lang tourte sie von Konzert zu Konzert und bekam nebenbei sogar noch ein Kind.

Auf ihrer Facebook-Seite verkündete sie in einer emotionalen Nachricht, dass sie sich nun ihrer Familie widmen will. „In den nächsten Monaten wird es bei mir (zumindest hier bei FB) etwas ruhiger werden. Mein Mann und meine Kinder freuen sich nach der Tournee sehr, dass Mama jetzt an den Wochenenden wieder zu Hause ist und wir nicht ständig unsere Koffer packen müssen“, schreibt die 37-Jährige. „Macht es gut, genießt das Leben, geht achtsam durch die Welt, liebt leidenschaftlich und fühlt euch innigst umarmt!“

Auch wenn ihre Fans ihr die Auszeit gönnen, sind viele auch sehr traurig. „Krass... als ich das grad gelesen hab, fühlte es sich so an, als ob eine Freundin weggeht ins Ausland und ich sie erst mal nicht mehr sehe!! Schon komisch irgendwie, aber die Reise geht weiter“, schreibt ein Follower in den Kommentaren.

Die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie hat Sarah sich wirklich verdient. Hoffentlich kann sie sich gut erholen, um sich dann in aller Frische wieder neuen Projekten zu widmen.