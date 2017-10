Endlich! GZSZ-Happy End für Sunny und Chris!

Endlich ist es soweit! Der Wunsch etlicher GZSZ-Fans geht in Erfüllung: Sunny (Valentina Pahde) und Chris (Eric Stehfest) gestehen sich ihre Liebe.

Gebraucht hat es bis zu diesem Schritt fünf Lange Monate, eine geplatzte Hochzeit, einen Gerichtsprozess, weitere Streitigkeiten, den Jakobsweg und schlussendlich noch eine geplante Tokio-Reise.

GZSZ: Sunny im Gefühlschaos!

Verständlich also, warum dieses Happy-End so etwas Besonderes ist.

Sunny gesteht Chris ihre Gefühle

Heute Abend ist es bei "Gute Zeiten schlechte Zeiten" dann soweit: Sunny gesteht sich ihre Gefühle für Chris endlich ein. Das Problem: Chris ist gerade im Begriff nach Tokio abzuhauen.

Sunny bleibt also nicht viel Zeit. Sie will Chris aufhalten und rast mit einem Taxi zum Flughafen. Sie hat ihre Handtasche, also auch ihr Handy und ihr Geld, zwar zu Hause vergessen, schafft es aber dennoch den Taxi-Fahrer davon zu überzeugen, sie gehen zu lassen - der Liebe wegen.

Kommt Sunny zu spät?

Doch dann der nächste Schock: Angblich sei die Maschine nach Tokio bereits abgeflogen. Sunny glaubt, Chris verpasst zu haben. Sie ist verzweifelt.

Bis er plötzlich vor ihr steht. Die beiden Verliebten fallen sich um den Hals und küssen sich. Happy End. Hoffentlich bleibt es zwischen den beiden so harmonisch und die schlechten Zeiten lassen noch eine Weile auf sich warten...