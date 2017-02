Endlich zu Hause: Calantha und Silvia Wollny sind wieder vereint

Lange sah es so aus, als wäre der Wollny-Familienstreit vollkommen eskaliert. Doch nun scheint es endlich wieder in die richtige Richtung zu gehen.

Calantha Wollny wurde vom Jugendamt wieder nach Hause gebracht und konnte sich endlich mit ihrer Mutter aussprechen. Gegenüber „Bild“ erklärt die 52-Jährige, wie es in Zukunft weitergehen soll: „Calantha ist krank. Ohne professionelle Hilfe schafft sie das nicht. Sie wird ab kommender Woche eine Therapie beginnen.“

Calantha weiß inzwischen, dass sie Probleme hat und möchte ihre Mutter nicht mehr verletzen. In die Schule muss sie vorerst allerdings nicht mehr gehen. „Calantha muss in meinen Augen erst mal nicht in die Schule gehen. Wenn sie ihr Leben wieder im Griff hat, kann man über Schule oder eine Ausbildung reden. Jetzt zählt nur, dass sie wieder gesund wird”, findet Silvia Wollny.