England unter Schock: 16-Jährige tötet Grundschülerin

Ganz England steht unter Schock! In Leeds hat eine 16-Jährige gestanden, eine Grundschülerin getötet zu haben.

Das siebenjährige Mädchen wurde im Januar mit schweren Schnittverletzungen am Hals und der Brust in einer Wohnsiedlung gefunden wurden. Kurz danach soll sie in einem Krankenhaus verstorben sein.

Die mutmaßliche Tätern hat vor Gericht nun gestanden, die Siebenjährige umgebracht zu haben. Ihr wird Mord und der Besitz einer Waffe von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen. Ihr Anwalt teilte laut BBC mit, dass sie auf verminderte Schuldfähigkeit plädiere.

Der ganze Fall hatte Großbritannien erschüttert. „Ich schließe mich den Beileidsbekundungen für die Familie und Freunde der kleinen Katie an, die so tragisch gestorben ist“, äußerte sich damals sogar Premierministerin Theresa May.