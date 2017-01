Enissa Amani zeigt sich komplett ungeschminkt

Eigentlich ist ihr makelloses Styling neben ihrem Humor Enissa Amanis absolutes Markenzeichen. Keinen Comedy-Auftritt und keine Show tritt sie ohne perfekt gewellte Haare, ein sexy Outfit und mehrere Make-Up-Schichten an. Sie weiß, dass sie deshalb von vielen TV-Zuschauern als Tussi abgestempelt wird und spielt bei ihren Gags gekonnt mit diesem Klischee. Jetzt präsentiert sie sich ihren Fans aber endlich auch mal ganz natürlich.

en Ein von Enissa Amani (@enissa_amani) gepostetes Foto am 20. Jan 2017 um 14:22 Uhr

Und bei diesem schönen Selfie drängt sich einem sofort die Frage auf, warum um alles in der Welt die gebürtige Iranerin jedes Mal ihre Zeit in der Maske verschwendet. Enissa sieht ohne Make-Up nämlich sogar noch hübscher aus als mit!

Die 31-jährige macht gerade Urlaub in Brasilien und hat endlich Zeit sich mal so richtig zu entspannen. Zu ihrem ungeschminkten Instagram-Foto schreibt Enissa glücklich, wie sehr sie in ihrem Element ist. „Endlich kein Makeup, nur Sonne und Strand und immer das Meer, niemals Pool“, so die schöne Komikerin. Klingt ganz danach als könnte sie gerade viel Kraft tanken, um anschließend ihre TV-Karriere in Deutschland wieder ordentlich vorantreiben zu können.