Erdbeben in Deutschland

Krass! Am Donnerstag bebte in Südhessen die Erde - wenn auch nur leicht. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) gab eine Stärke des Bebens von 2,6 an.

Das Zentrum des Bebens lag bei Ober-Ramstadt bei Darmstadt. Die Erde rappelte um exakt 5:39 Uhr.

Es gab schon häufiger Erdbeben in Hessen

Was kaum jemand weiß: Der Süden Hessens wird regelmäßig von schwachen Erdbeben erschüttert. Am 14. Oktober hatte es am Abend sogar ein noch stärkeres Beben (2,9 auf der Richter-Skala) in der Region um Darmstadt gegeben.

Zwar wurden bei dem Erdbeben vom Donnerstagmorgen mehrere Menschen unsanft aus dem Schlaf gerissen, Schäden oder sogar Verletzungen gibt es nach jetzigem Stand jedoch nicht.