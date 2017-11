Erdbeben in Deutschland!

Plötzlich wackelte die Erde: Im Raum Köln hat sich ein Erdbeben ereignet! Die Region wurde am Mittwoch gegen 17.40 Uhr erschüttert.

Laut „European-Mediterranean Seismological Centre“ lag das Epizentrum bei Brühl. Die Stärke soll bei 2,8 gelegen haben. Das Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland Pfalz hat auf der Richterskala hingegen eine Stärke von 2,4 gemessen.

Bisher war es das stärkste Erdbeben in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen. Die Erschütterung soll im Großraum Köln und Leverkusen deutlich spürbar gewesen sein, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet. Das letzte Mal bebte die Erde an fast gleicher Stelle am 26. Juli 2017 - damals betrug die Stärke 2,1. Bisher gibt es keine Meldungen über Verletzte oder beschädigte Häuser. Bei der Polizei sind in Köln zahlreiche Anrufer von besorgten Bewohnern eingegangen.