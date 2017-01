Erdogan Atalay: "Cobra 11"-Star hat geheiratet

Bei „Alarm für Cobra 11“ ist Erdogan Atalay kaum noch wegzudenken. Der Schauspieler könnte gerade auch kaum privat glücklicher sein, denn der Schauspieler hat „Ja“ gesagt!

Auf den Malediven hat Erdogan Atalay seiner Freundin Katja Ohneck geheiratet. „Es war der schönste Tag meines Lebens“, sagt der „Cobra 11“-Star gegenüber der „Bild“-Zeitung. „Als Erdogan mich im Hochzeitskleid sah, da meinte er immer nur, wie wunderschön, wie wunderschön'. Wir waren beide sehr gerührt“, erzählt seine Freundin.

Die Zeremonie auf den Malediven wird jedoch nicht anerkannt. Deshalb soll die große Feier in Deutschland steigen. Ich möchte es schon auch noch ganz klassisch in einer Kirche haben. Und natürlich wollen wir dieses wichtige Ereignis mit allen unseren Lieben gemeinsam erleben“, so Katja Ohneck.