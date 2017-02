In der Show merkt man nicht viel davon. Bei "Let's Dance" sind Erich Klann und und seine Liebste Oana Nechiti natürlich Profis und widmen sich voll ihren prominenten Tanzpartnern.

Außerhalb des Spotlights der RTL-Show, sind sie ein wahres Traumpaar. Nur mit der Hochzeit wollte es nicht gleich klappen. Seit 2009 sind sie ein Paar. Drei Jahre später bekamen Erich Klann und Oana Nechiti ihren Sohn Nikolas. Sie sind seit dem 31.12.2014 sogar verlobt.

Nur die Hochzeit lässt auf sich warten. Schon Monate nach dem Antrag wurde Oana bereits ungeduldig. "Ich will nichts lieber, als Erich zu heiraten! Es hat bisher aus terminlichen Gründen nicht geklappt. Aber wenn es nach mir geht, werden wir nächstes Jahr im Sommer heiraten", verriet Oana in der Closer.

Erich Klann und Oana Nechiti: Tattoo statt Ehering?

Bis Anfang 2016 hatte sich an dem Status "verlobt" bei Erich Klann und Oana Nechiti nichts geändert. Es blieb bei der Ankündigung, dass im Sommer geheiratet werden solle. Und doch haben wir seither nichts mehr in der Richtung von dem Paar gehört.

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung einer Hochzeit, aber das muss nichts heißen. Möglicherweise haben die zwei auch schon geheiratet. Zwar fallen an ihren Händen keine typischen Eheringe auf, doch erkennt man sowohl bei Erich Klann, als auch bei (Ehefrau?) Oana Nechiti eine kleine Tätowierung am rechten Ringfinger, wo in Deutschland traditionell der Ehering getragen wird.

Haben sie etwa doch schon geheiratet und es einfach nur für sich behalten? Vielleicht erfährt man in der kommenden "Let's Dance"-Staffel, ob Erich Klann seine Oana endlich vor den Altar geführt hat.