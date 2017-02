Erika Krause: TV-Gärtnerin stirbt mit 92 Jahren

Erika Krause ist tot. Die Moderatorin starb im Alter von 92 Jahren. Das bestätigte ihre Tochter gegenüber der dpa.

Seit 1968 hatte Erika Krause die TV-Sendung „Du und Dein Garten“ im DDR-Fernsehen moderiert. Bis in die 90er Jahre präsentierte sie das Format, insgesamt gab es 500. Folgen. Zwei Mal wurde die Moderatorin als „Fernsehliebling“ geehrt.

Zwischen 1996 und 2000 moderierte Krause die Sendung „Einfach genial“ im MDR. 2004 ging sie in den Ruhestand. Im Jahr 1924 wurde Erika Krause am Bodensee geboren. Später wurde bei ihr Alzheimer diagnostiziert. Zuletzt lebte sie in Berlin in einem Pflegeheim.