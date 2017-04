Erin Moran: Kinderstar stirbt mit nur 56 Jahren

Erin Moran ist tot. Der Kinderstar starb im Alter von nur 56 Jahren. Die Todesursache konnte bisher noch nicht geklärt werden.

Wie TMZ berichtet, soll im US-Bundesstaat Indiana am Samstagnachmittag ein Notruf bei den Behörden eingegangen sein. Darin war von einer „nicht ansprechbaren Frau“ die Rede. Die Rettungsassistenten machten sich sofort auf den Weg, doch als sie eintrafen, war Erin bereits tot.

Moran wurde durch ihre Rolle in der Serie „Happy Days“ berühmt und ist auch deutschen Serienfans ein Begriff: Sie spielte in „Mord ist ihr Hobby“ mit. An ihre alten Erfolge konnte sie nicht mehr anknüpfen, soll zuletzt sogar mit Alkohol- und Geldproblemen gekämpft und mit bizarren Auftritten auf sich aufmerksam gemacht haben.