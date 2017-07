90.000 Mitglieder: Ermittler sprengen Kinderpornoring

Es ist eine schockierende Zahl: Fast 90.000 Leute einer Kinderpornoplattform haben sich im Darknet ausgetauscht.

Nun gibt es einen ersten Erfolg für die Polizei: Die Ermittler haben den mutmaßlichen Betreiber festgenommen und den Kinderpornoring gesprengt, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt mitteilte. Mehr als 87.000 Mitglieder hatte die Plattform mit dem Namen "Elysium".

Über die Plattform haben sich die Mitglieder mit kinderpornografischen Material ausgetauscht und beinahlte Bilder und Videos von Kleinkindern. Mittlerweile wurde die Plattform aus dem Netz genommen. Die Staatsanwaltschaft will sich dazu am Freitag in Wiesbaden äußern.