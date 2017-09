Erpresser vergiftet Baby-Nahrung in deutschen Supermärkten

Es ist der Super-Gau! Laut der Polizei in Baden-Württemberg drohte ein Erpresser, in deutschen Supermärkten vergiftete Lebensmittel in den Verkauf zu bringen. Und es kommt nocht schlimmer: Laut "Bild" soll er in Friedrichshafen sogar bereits damit begonnen haben. Es geht um Baby-Nahrung!

Der Erpresser will wohl über 10 Millionen Euro haben. Und, so hieß es in dem Erpresser-Schreiben: Er habe in einigen Geschäften bereits Gift in Babynahrung gemischt. Betroffen sein sollen Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma und Rewe in Friedrichshafen.

Dabei handelt es sich um einen "bundesweit bedeutsamen Erpressungsfall", heißt es. Denn: Es scheint zu stimmen. Die Polizei nahm die gesamte Baby-Nahrung aus den Regalen und ließ sie untersuchen. Mindestens fünf Gläser sollen tatsächlich präpariert gewesen sein. Ein Schock! Das Gift hätte Babys töten können.

Das Erpresser-Schreiben soll sowohl an die Supermärkte, als auch an die Polizei gegangen sein. Erst, wenn er das Geld bekommt, wolle er damit aufhören.

Ein Mann hat sogar schon Produkte im Supermarkt abgelegt

Der Erpresser gibt darin an, Produkte in Lebensmittel- und Drogeriemärkten im In- und Ausland mit einer Substanz vergiften zu wollen.

Aus einem der Märkte in Friedrcihshafen gibt es sogar bereits Fotos von einem unbekannten Mann, der dort Ware ablegt.

Die Polizei nimmt die Drohung ernst. In einer Pressekonferenz soll es später nähere Infos geben.