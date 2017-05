ESC-Halbfinale: Jana Burčeska bekommt romantischen Heiratsantrag!

Unerwartete Romantik beim ESC-Halbfinale in Kiew. Jana Burčeska, die für Mazedonien ins Rennen ging, bekam vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag von ihrem Freund Alexander. Im Vorstellungsfilm verriet Jana Burčeska nicht nur, dass sie ihre Bekanntheit als Sängerin dafür nutzt, als UNICEF-Botschafterin gegen Gewalt an Schulen einzutreten, sie erzählte auch, dass sie schwanger ist. Also schlug Moderator Timur Miroshnychenko im Interview im Wartebereich der Interpreten die Brücke und fragte: „Wer ist der glückliche Vater?“ Alexander nutze seine Chance.

Einen Heiratsantrag beim ESC gab es noch nie

Während die „Eurovision Song Contest“-Kameras auf das junge Paar gerichtet waren, ging Alexander vor Jana Burčeska auf die Knie: „Ja, ich möchte etwas sagen. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet. Ich liebe dich sehr. Willst du mich heiraten?“ Da gab es natürlich kein Halten mehr, die völlig überraschte Sängerin schrie überwältigt „Jaaaaa!“ ins Mikrophon und das Publikum jubelte und applaudierte gerührt. So einen emotionalen und romantischen Moment hat es noch nie zuvor in der ESC-Geschichte gegeben. Nach dem Antrag war es Jana Burčeska auch ganz sicher komplett egal, dass sie es mit ihrem Song „Dance Alone“ nicht in die nächste Runde geschafft hat.

Lediglich Kommentator Peter Urban wollte sich partout nicht von der guten Stimmung anstecken lassen und kommentierte den Heiratsantrag beim ESC mürrisch mit: „Sie tut so, als ob sie es nicht gewusst hätte. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Was macht man nicht alles? Gott sei Dank sind die Stimmen schon abgegeben.“ Dafür gab es dann Schelte auf Twitter.