Evelyn Burdecki: Baby-Überraschung!

Der letzte Geburtstag mit der zwei vorne! Zu ihrem 29. ließ es Evelyn Burdecki noch einmal richtig krachen – und offenbarte am Rande der Party einen überraschenden Wunsch...

Während Evelyn beim „Bachelor“ gleich rausflog, laberte sie sich bei „Promi Big Brother“ in die Herzen der Nation.

Evelyn Burdecki: Geht sie nach "Promi Big Brother" ins Dschungelcamp?

Grund genug, auf ihr bisher erfolgreichstes Jahr mit Freunden und Familie anzustoßen. „Es war wirklich aufregend“, frohlockt die Blondine, die schon viele weitere TV-Angebote vorliegen hat, gegenüber "Closer". Und was will die Düsseldorferin bis zu ihrem 30. geschafft haben? „Eigentlich wollte ich immer in den Zwanzigern Mama werden. Ich liebe Babys und fühle mich bereit – aber dazu braucht man ja auch den passenden Partner.“ Der fehlt allerdings noch. „Ich mache mir da jetzt keinen Druck mehr. Es kommt, wie es kommt.“ Diese Lehre hat der TV-Star, der zuletzt als Restaurant-Bedienung arbeitete, aus seinen 29 Jahren ziehen dürfen...

