Evelyn Burdecki & Dominik Bruntner: Geheime Absprache?

Geturtelt wird bei "Promi Big Brother 2017" eine ganze Menge: Evelyn Burdecki mit Willi Herren, Sarah Knappik mit Dominik Bruntner... Aber liegt da wirklich Liebe in der Luft - oder ziehen die Promi-Pärchen nur eine clevere Show ab?

Evelyn selbst sähte den Zweifel an der Echtheit an der Romanze von Sarah und Dominik. Sie behauptete, Mr. Germany habe auch sie im Vorfeld wegen einer Fake-Liebelei im Container angefragt. Big Brother möchte es jetzt genauer wissen. Zur Rede gestellt erzählt Dominik seine : "Evelyn hat versucht, vorab mit mir Kontakt aufzunehmen." Was stimmt denn nun? Eloy, Milo und Jens sind jedenfalls sichtlich verwirrt und schockiert über die Mauschelei...

Evelyn Burdecki & Willi Herren: Sex im Schlafsack?

Hatten Sarah und Dominik Sex auf der Toilette?

Und noch eine weitere Enthüllung sorgt für Entsetzen: Angeblich sollen Sarah und Dominik Sex auf der Toilette gehabt haben. Danach gefragt, grinst Dominik nur verdächtig. Aha...