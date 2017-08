Evelyn Burdecki: Hier machte sie Abitur

Evelyn Burdecki hat Abitur? Seit ihrem Schulabschluss-"Geständnis" im "Promi Big Brother"-Haus eine der meistgestellten Fragen Fernseh-Deutschlands.

Ja, tatsächlich. Auch so ein naiv wirkendes Blondchen wie die ehemalige Bachelor-Kandidatin Evelyn schafft in Deutschland diesen Schulabschluss. Und zwar hier: Am Riehl-Kolleg in Düsseldorf - so gibt Evelyn es jedenfalls auf ihrer Facebook-Seite an.

An dieser Schule machte Evelyn Burdecki Abitur

Das Riehl-Kolleg ist eine Schule für Erwachsenenbildung. Auf zweitem Bildungsweg machte Evelyn Burdecki hier scheinbar ihr Abitur. Voraussetzung für die Aufnahme am Kolleg ist ein erster Schulabschluss - die Fachoberschulreife.

Ob ihre Lehrer mit der Entscheidung, ihr den Schulabschluss zu geben, wohl immernoch so zufrieden sind? Vor allem, wenn sie Evelyn in gewohnt blauäugiger Art über "Safer-Sex", "Brötchen" als Bezeichnung für Vaginas oder das männliche Geschlechtsteil reden hören?

Hoffen wir es mal - wäre es doch zumindest ein schwacher Trost für die gebeutelten TV-Zuschauer.