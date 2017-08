Evelyn Burdecki: Ihre Eltern wissen nichts von "Promi Big Brother!

Ganz Deutschland spricht dieser Tage über "Promi Big Brother". Ganz Deutschland? Nein! Zwei Menschen wissen nämlich von nichts - und das sind ausgerechnet die Eltern von Evelyn Burdecki...

Die PBB-Blondine hatte den genialen Plan, die Teilnahme an der Show vor ihrer Familie zu verschweigen. Ihrem Container-Flirt Willi Herren gestand sie nun: "Ich habe das ja versucht zu verstecken. Die sind ja schon 70, und wenn die mich hier drin sehen, wie ich weine oder so, das bricht denen das Herz. Also habe ich nur gesagt, ich bin in zwei Wochen wieder da."

Wie bitte?! Und was, wenn ihre Eltern in diesen zwei Wochen mal den Fernseher einschalten? Evelyn ist sich sicher: Die beiden sind keine TV-Fans. So so. Bleibt nur zu hoffen, dass Mama und Papa Burdecki während der zwei Wochen auch keine Zeitung lesen oder mit anderen Menschen sprechen. Dann könnte Evelyns Geheimhaltungsmanöver doch noch ordentlich schief gehen. Aber soweit hat sie offenbar nicht gedacht...