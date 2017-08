Evelyn Burdecki und Willi Herren: Erster Pärchenauftritt in Köln

Evelyn Burdecki und Willi Herren: Erster Pärchenauftritt in Köln - Ein Flirt bei Promi Big Brother muss nicht immer etwas zu bedeuten haben. Natürlich kamen sich Evelyn Burdecki und Willi Herren im Haus etwas näher, aber am Ende darf man nicht vergessen, dass es eben doch Personen sind, die davon leben, im Gespräch zu bleiben.

Und so legen sie auch außerhalb der Show nun ihren ersten "Pärchen"-Auftritt bei einer Veranstaltung in Köln hin. „Wir sind jetzt erstmal Freunde“, winkt Willi Herren gegenüber dem Express ab, aber nicht ohne Evelyn vorher sein "Leckerchen" zu nennen und davon zu sprechen, dass sie sich bei "Promi Big Brother" "kennen und lieben gelernt" hätten.

Evelyn Burdecki & Willi Herren: Sex im Schlafsack?

Das da wohl irgendwas noch läuft machen sie mit der Formulierung "Wir sind ein Freundschaftspärchen" klar. Zudem hätten sie noch einen nächtlichen Spaziergang am Rhein geplant. Was da wohl hintersteckt?

Aber wie zu erwarten war, gab es dann doch noch den Rückzieher und das "Freundschaftspärchen" gab an, dass sie an dem Abend auf jeden Fall in getrennten Betten schlafen würden.