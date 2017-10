Ex-Bundesminister Wolfgang Bötsch ist gestorben

Der ehemalige und gleichzeitig auch letzte Bundesminister für Post und Telekommunikation, Wolfgang Bötsch (CSU), ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 79 Jahren in Würzburg, wie es aus Parteikreisen heißt.

Geboren wurde Bötsch in Bad Kreuznach (Rheinland Pfalz) und wuchs in Unterfranlken auf. Er begann seine Karriere in der Politik zunächst auf kommunaler Ebene in Würzburg. 1993 wurde er nach weiteren Stationen schließlich Post-Minister.

"Er war eine Persönlichkeit, die die Geschicke Bayerns in Berlin und Bonn dauerhaft geprägt hat. Persönlich verliere ich mit Wolfgang Bötsch einen treuen Freund, Weggefährten und Mentor. Über viele Jahrzehnte lang haben uns die Politik und der gemeinsame Einsatz für unsere Würzburger Heimat eng verbunden", so Landtagspräsidentin Barbara Stamm laut dem "Bayrischen Rundfunk".

Wolfgang Bötsch war bis 1997 Bundesminister, trieb während seiner Amtszeit die Umwandlung von Telekom, Postbank und Postdienst in Aktiengesellschaften voran und schaffte somit sein eigenes Ministeramt ab.

2005 zog der Jurist sich aus der Politik zurück und arbeitete in einer Anwaltskanzlei in Frankfurt. Bötsch hinterlässt seine Frau und mehrere Kinder.