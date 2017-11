Ex-Football-Star schlitzt seiner Frau die Kehle auf

Schreckliche Tragödie ein der Football-Welt: Der ehemalige Profi Anthony McClanahan soll seine Frau die Kehle aufgeschlitzt haben, wie mehrere US-Medien berichten.

Die grausame Tat geschah in einer Wohnung und soll sich Anfang November ereignet haben. Der Ex-Spieler wurde in seiner Wohnung entdeckt, nachdem ein Nachbar ihn blutüberströmt entdeckt hat. Die Ermittler machten dann eine weitere schockierende Entdeckung: Seine Ehefrau fanden sie tot in einer Ecke und hatte mehrere Stichverletzungen.

Nur kurz davor ist er bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten: Im Oktober habe er seinen achtjährigen Sohn entführt. Er wurde festgenommen, wurde aber gegen eine Hinterlegung einer Kaution von 150.000 Euro wieder freigelassen.

Der Football-Star und seine Frau haben im vergangenen Jahr geheiratet. Ihre Schwester hatte schon damals kein gutes Gefühl: „Das hat mich sehr beunruhigt. Er hat uns irgendwie was vorgemacht“, sagte sie in der „Daily Mail“. Anthony McClanahan hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Gewaltausbrüche.