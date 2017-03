Ex-GZSZ-Hottie sucht ein neue Freundin!

Jetzt nimmt er die Angelegenheit selbst in die Hand, Raùl Richter will nicht länger Single sein und sucht eine neue Freundin über Tinder. Denn der einstige GZSZ-Star möchte langsam sesshaft werden und eine Familie gründen, wie er „B.Z.“ gegenüber verraten hat: „Ich bin ja jetzt 30 geworden. Da kriegt man auch noch mal einen anderen Blick aufs Leben.“ Und weil er nun mal große Chancen darauf hat, als ehemaliger Serienstar die zukünftige Mutter seiner Kinder auf Tinder zu finden, hat Raùl Richter sich direkt mal bei der Dating-App angemeldet. Leider blieb der erhoffte Erfolg bislang aus, angebissen hat bisher keine Herzensdame, obwohl Raùl Richter alles auf eine Karte gesetzt hat: „Ich hatte auch meinen richtigen Namen und einige Fotos drin.“

Die Trennung von Raùl Richter und Valentina Pahde lief nicht ganz so friedlich ab

Aber vielleicht wendet sich das Blatt ja noch. Und immerhin stellt Raùl Richter fest, dass er in Sachen Job schon einen Schritt weiter ist: „Beruflich bin ich angekommen.“ Raùl, der gerade als Synchronsprecher für die US-Serie „Roots“ vor dem Mikro stand, ist noch gar nicht so lange Single. Im letzten Jahr hatte sich nach ungefähr eineinhalb Jahren von GZSZ-Schauspielerin Valentina Pahde getrennt. Auch wenn das einstige TV-Traumpaar damals erklärte, sie wären weiterhin befreundet, sprechen sie in Wahrheit wohl nicht mehr miteinander. Valentina scheint ihr Herz übrigens wieder recht schnell verschenkt zu haben. Angeblich soll sie mit Fitnessmodel Chris Eggers liiert sein, bestätigt hat sie selbst die neue Liebe jedoch nicht.