Ex-GZSZ-Star Tommy Schlesser hat sich verlobt!

Erst vor wenigen Wochen gab GZSZ-Hottie Jörn Schlönvoigt bekannt, dass er seine hübsche Freundin Hanna heiraten wird. Jetzt rückt der nächste Serienstar nach! Ex-Serien-Kollege Tommy Schlesser hat sich verlobt!

Tommy Schlesser: Nach 11 Jahren verlobt!

Vor zwei Jahren machte Tommy Schlesser noch Maren Seefeld, gespielt von Eva Mona Rodekirchen, den Hof. Privat ist er bereits seit 11 Jahren happy vergeben. Jetzt wagt Tommy Schlesser den nächsten Schritt. Wie er gegenüber "Promiflash" verrät: "Ich bin sehr glücklich, euch mitzuteilen, dass ich mich nach elf glücklichen Jahren mit meiner Jugendliebe Jill verlobt habe! Als wir uns kennenlernten, war sie 15 und ich 17, jetzt sind wir 26 und 28 und glücklicher denn je."

Tommy Schlesser teilt sein Glück via Instagram

Bei Instagram zeigt Tommy Schlesser den tollen Moment seinen Fans. "She said yes", schreibt er zu dem Foto, auf dem er seine große Liebe nach der Frage aller Fragen zärtlich in den Arm nimmt. Hach, wie süß. In diesem Sinne: Alles Gute!