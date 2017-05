Ex-MotoGP-Weltmeister Nicky Hayden ist gestorben

Tagelang schwebte Ex-MotoGP-Weltmeister Nicky Hayden nach einem tragischen Fahrrad-Unfall in Lebensgefahr. Nun ist der Sportler tot. Das italienische Krankenhaus, indem Nicky Hayden behandelt wurde, gab die traurigen Nachrichten bekannt.

Schock-Unfall: MotoGP-Weltmeister Nicky Hayden schwebt in Lebensgefahr!

Am Mittwoch wurde Ex-MotoGP-Weltmeister Nicky Hayden von einem Auto erfasst

Am Mittwoch wurde der 35-Jährige von einem Auto erfasst, als er mit seinem Rennrad fuhr. Er wurde an die Frontscheibe geschleudert, sein Rad wurde in zwei Teile gerissen. Dabei erlitt Nicky Hayden schwere Verletzungen am Kopf, in der Brust und an der Hüfte. Eine Operation war in den vergangenen Tagen nicht möglich, denn dafür war der Rennradfahrer zu schwach. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen.

Die deutsche Triathletin Julia Viellehner starb im gleichen Krankenhaus

Besonders traurig: Die Triathletin Julia Viellehner lag zur gleichen Zeit wie Nicky Hayden in dem italienischen Krankenhaus. Auch sie starb gestern dort mit nur 31 Jahren, nachdem sie von einem LKW erfasst wurde.

Nun trauert die Welt um zwei Spitzensportler, die viel zu früh sterben mussten!