Extremer Wintereinbruch: Es droht Schnee bis ins Flachland!

Das war’s dann mit dem Herbst! Jetzt hält der Winter beinahe überall in Deutschland Einzug und auch heftige Schneefälle soll es geben.

Die letzten Herbsttage sollten wir genießen, bevor es bitterkalt wird. Besonders im Süden ist es derzeit mit rund 20 Grad noch ziemlich warm, aber das wird sich jetzt ändern: Es steht ein krasser Temperatursturz bevor.

Schon am Freitag ist der Wetterumschwung deutlich spürbar. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 10 bis 17 Grad. Richtig kalt wird es am Wochenende, denn teilweise kletterte das Thermometer tagsüber auf nur noch 6 Grad. Dabei wird es regnerisch und windig. An den Küsten drohen außerdem heftige Sturmböen.

Droht jetzt Schnee bis ins Flachland?

Die Schneefallgrenze sinkt in den kommenden Tagen deutlich. Derzeit lag sie noch bei 1500 Meter – ab dem Wochenende können Schneeflocken schon ab 550 Meter fallen. „Dort stauen sich die Niederschläge und gehen zunehmend in Schnee über. Zum Sonntag schneit es dort dann auch bis in die höhergelegenen Täler anhaltend und kräftig“, schreibt „Wetterspiegel.de“.

Und weiter: „Auch im Bayerischen Wald, dem Erzgebirge, im Schwarzwald und auf der Alb wirbeln in den Hochlagen mitunter einige Schneeflocken durch die Luft.“ So soll es auch bleiben. Zum Monatswechsel wird es übrigens noch kälter, denn dann liegen die Höchstwerte bei nur noch 5 bis 11 Grad. In der Nacht ist Bodenfrost möglich – dann ist sogar Schnee bis ins Flachland nicht ausgeschlossen.