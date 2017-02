Jetzt haben sie ihre Liebe endlich offiziell gemacht. „Fack ju Göhte“-Schönheit Gizem Emre ist in „Berlin Models“-Hottie Marc Eggers verliebt, die beiden Schauspieler sind schon seit einer Weile ein Paar. Glücklich und strahlend zeigten sich die Turteltauben nun beim „Place to B Pre-Berlinale Dinner“ du bestätigen „Bild“ gegenüber das Offensichtliche: „Ja, es stimmt, wir sind zusammen. Das ist schon eine Weile so, wir zeigen das nur nicht so öffentlich. Aber wir sind sehr glücklich.“ Seit wann genau sie schon eine Beziehung miteinander führen, haben sie leider nicht verraten und auch wo genau sich Gizem Emre und Marc Eggers kennengelernt haben, bleibt wohl vorläufig ihr Geheimnis.

Bei "Facj ju Göhte" ist Gizem Emre als Zeynep zu sehen

Die 21-jährige Gizem Emre ist ein bekanntes Gesicht aus „Fack ju Göhte“. Als Zeynep hat sie sich schnell in die Herzen der Zuschauer gespielt, aber auch sonst ist die gebürtige Berlinerin im Bereich Film- und Fernsehen auf dem Weg ganz nach oben. Seit 2014 spielt sie bei „Alarm für Cobra 11“ mit, hat immer wieder Gastrollen in diversen TV-Produktionen und hat es sogar geschafft, eine Rolle bei „Homeland“ an der Seite von Claire Danes zu ergattern.

Stehen Marc Eggers und Gizem Emre bald auch als Paar vor der Kamera?

Ihr Liebster Marc Egers ist ebenfalls als Schauspieler unterwegs, verdient seine Brötchen allerdings in erster Linie als Model. Der große Durchbruch für ein breiteres Publikum kam für den 30-Jährigen mit der Doku-Soap „Berlin Models“, in der er sich selbst spielte. Leider musste die Serie wegen schlechter Quoten vorzeitig abgesetzt werden. Aber vielleicht sieht man Marc Eggers ja bald an der Seite seiner schönen Freundin Gizem Emre vor der Kamera. Privat sind sie zumindest ein sehr hübsches Paar.