Fadwa Sulaimain: Schauspielerin ist tot

Fadwa Sulaimain war nicht nur Aktivistin im Kampf gegen das Assad-Regime, sondern auch Schauspielerin. Nun ist die 47-Jährige an den Folgen einer schweren Krankheit gestorben.

Im Jahr 2011 war sie zu einer der bekanntesten Gesichter des Aufstandes bei der Demonstration gegen die Regierung von Präsident Assad geworden. In der Stadt Homs führte Fadwa Sulaimain damals die Proteste an. Obwohl sie der religiösen Minderheit der Alawiten angehörte, stellte sie sich gegen die Regierung.

Um eine Karriere als Schauspielerin zu beginnen, ist Fadwa Sulaimain damals in die Hauptstadt Damaskus gezogen. Sie spielte in zahlreichen Thaterproduktionen mit und nahm an Fernsehshows teil. In einer Fernsehserie spielte sie eine Kunstlehrerin in einem Waisenhaus. Am Qabbani-Theater in Damaskus spielte sie in einer arabischen Adaption von Henrik Ibsens "Nora oder Ein Puppenheim".