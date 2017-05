Faisal Kawusi: Das sind seine Pläne nach dem "Let's Dance"-Aus

Der Schock stand ihm ins Gesicht geschrieben. Für Faisal Kawusi endete der „Let’s Dance“-Traum am Freitagabend.

„Mir geht es schrecklich, als wäre ich aus einem Alptraum erwacht“, gesteht der eigentlich so gut gelaunte Publikumsliebling gegenüber BILD. „Ich bin traurig und enttäuscht. Nach Heinrich Popows Ausscheiden habe ich mich in der Verantwortung gefühlt, seinen Traum zu erfüllen. Und das war der Sieg. Aber ich bin gescheitert und deshalb sehr frustriert.“

Doch auch wenn das Tanzabenteuer für ihn nun vorbei ist, hat der 25-Jährige schon ein neues Ziel in Sicht. Er verrät, dass es sein größter Traum sei, eine eigene Sendung zu haben. „Ich hätte Bock dazu und fühle mich auch bereit. Auf jeden Fall Comedy, es muss aber nicht Stand Up sein. Ich bin facettenreich und hätte auch Lust zu Schauspielern. Ich will etwas Großes schaffen“, so Faisal.