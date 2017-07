Falscher Haftbefehl: Mann springt von Balkon - tot!

Die Polizei hat einen Haftbefehl gegen einen Mann in Berlin ausgestellt – danach hat sich ein schlimmes Drama ereignet: Die Person hat sich vom Balkon gestürzt und ist gestorben.

Nachdem ihm der Haftbefehl zugestellt worden war, ist er aus Angst vor einer Festnahme vom Balkon gesprungen. Jede Hilfe kam zu spät: Aufgrund seiner schweren Verletzungen ist der 44-Jährige gestorben.

Besonders heftig: Der Haftbefehl war falsch! Der Mann wurde gerade erst aus dem Gefängnis freigelassen – nur wenige Tage später wurde ihm der Haftbefehl wegen einer angeblichen nicht gezahlten Geldstrafe von 1.500 Euro zugestellt. Damit hat sich die Polizei jedoch total vertan, denn ein Beamter ist am Bildschirm in der Zeile verrutscht – der Haftbefehl sollte eigentlich an eine andere Person gehen.

Die Berliner Polizei zeigte sich nach dem Drama sehr betroffen. Der Beamte wird derzeit betreut und die Beamten wollen den Vorfall intensiv aufarbeiten.