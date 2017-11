Familie trinkt Alkohol - danach sind sie tot!

Schreckliche Tragödie in Ungarn: Eine Familie hat Alkohol getrunken – kurz danach sind alle gestorben!

Der Grund dafür ist, dass es sich dabei um gepantschten Alkohol gehandelt hat. Am Wochenende erlagen ein 14-Jähriger und eine 68-Jährige – offenbar hatten sie eine Vergiftung.

Der Vater und Onkel des 14-jährigen Jungen sind am Dienstag in einem Krankenhaus verstorben. Das berichten mehrere ungarische Zeitungen. Die Familie hat den gepantschten Alkohol offenbar von zwei Männern erhalten – diese wurden von der Polizei jetzt festgenommen. Ob die Männer auch an andere Personen den Alkohol verkauft haben, ist nicht bekannt. Der tödliche Zwischenfall geschah in der Gemeinde Damoc – in dem Dorf ist die Armut sehr groß.