Familien-Drama in Heidenau: Vater will mit Baby aus dem Fenster springen!

Familien-Drama in Heidenau: Vater will mit Baby aus dem Fenster springen!

Es sind dramatische Szenen, die einen erstarren lassen! In Heidenau kam es zum schlimmen Familien-Drama. Ein junger Mann wollte mit seinem Baby vom Dach springen!

Die Mutter des Babys war völlig verzweifelt

Der junge Vater Ahmed E. steht mit einem Bein auf dem Dach, an seiner Brust trägt er sein 8 Monate altes Baby in einer Trage. Er will offenbar springen! Voller Verzweiflung zerrt die Mutter des Babys, Daniela N., an der Trage. Dieses Bild schockiert gerade alle! „Ich war mit dem Hund draußen, als ich Hilfeschreie hörte. Die Frau rief, ,tu das Messer weg‘. Dann erschien der Mann mit dem Baby am Fenster", berichtet ein Nachbar von Ahmad E und seiner Lebensgefährtin der "Bild".

Heidenau – Es ist ein Bild, bei dem einem der Atem stockt. Ein Mann klettert aus einem Dachfenster, mit einem Bein ist... Posted by Gutnewstoday on Montag, 14. August 2017

Dem Baby ist zum Glück nichts passiert

Doch die Situation ging zum Glück glimpflich aus! Denn bevor dem Baby oder dem Vater etwas zustoßen kann, stürmte die Polizei das Haus in Heidenau. Die Beamten zogen Ahmed und das Baby rein.

Schon am Vormittag holte die Polizei Ahmed E. ab und steckte ihn in die Psychiatrie. Doch er floh und stieg mit einem Messer bewaffnet in das Haus ins Erdgeschoss ein! Daniela N. öffnete ihm die Tür und wurde von ihrem Lebensgefährten brutal geschlagen und mit dem Messer bedroht. „Ich will nie wieder etwas mit diesem Typen zu tun haben“, erklärt sie "Bild".