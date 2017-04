Familiendrama in NRW: Vater tötet seine Kinder und dann sich selbst!

Was für eine furchtbare Tat. Ein Vater hat zwei seiner Kinder und dann sich selbst umgebracht. Das Familiendrama spielte sich in Bad Driburg in NRW ab. Wie „Bild“ berichtet ging bei der Polizei am Mittwochabend um 22:25 Uhr ein Notruf ein. Eine 28-Jährige hatte sich nach einem heftigen Streit mit ihrem Mann auf die Straße geflüchtet. Der Polizei gelang es nicht, zu dem 33-jährigen Mann, der sich in der Wohnung verschanzte, Kontakt aufzunehmen.

Der Notarzt konnte nicht mehr helfen

Dann das traurige Ende des Familiendramas. Plötzlich öffnet die 3-jährige Tochter des Paares die Tür. In der Wohnung finden die Polizisten den 8-jährfigen Sohn, die 5-jährige Tochter und den 33-jhrigen Vater, sie sind alle tot. Der Notarzt konnte nichts mehr tun. Offenbar hat der Mann erst seine Kinder und dann sich selbst getötet. Polizeisprecher Achim Ridder gab bekannt: „Weitere Einzelheiten wird die Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages mitteilen.“

