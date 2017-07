"Fantastic Four": Kate Mara und Jamie Bell haben geheiratet

"Fantastic Four": Kate Mara und Jamie Bell haben geheiratet

Für sie ist es die erste, für ihn bereits die zweite Hochzeit: Die "Fantastic Four"-Schauspieler Kate Mara und Jamie Bell haben sich das "Ja"-Wort gegeben.

Monatelang hielten die beiden Schauspiel-Kollegen ihre Beziehung geheim. Im Januar machten sie dann schließlich ihre Verlobung bekannt. Und obwohl Kate und Jamie ihr Privat-Leben lieber aus der Öffentlichkeit heraushalten, machten sie ihre Heirat jetzt auf Instagram publik.

Nuptials Ein Beitrag geteilt von Kate Mara (@katemara) am 17. Jul 2017 um 8:53 Uhr

Das Paar gab die Hochzeit auf Instagram bekannt

Wenn auch sehr wortkarg: Lediglich das Wörtchen "Eheschließung" schrieb Kate Mara unter ein Bild, das sie und Jamie Bell bei ihrem Hochzeits-Kuss zeigt. Wüsste man nicht, dass sie es sind - wäre es angesichts der Lichtverhältnisse auf dem Foto jedoch schwer, auch nur einen der beiden Schauspieler eindeutig zu erkennen.

Kate und Jamie kennen sich schon seut mehr als zehn Jahren

Für Kate ist es die erste Ehe, für Jamie hingegen schon dioe Zweite. Er war bereits mit Evan Rachel Wood verheiratet, hat mit ihr sogar einen vierjährigen Sohn.

Ein besonders süßes Liebes-Detail: Kate Mara und Jamie Bell sind schon lange ein eingespieltes Team. Zwar haben sie sich erst am "Fantastic Four"-Set so richtig ineinander verliebt, kennen sich aber schon seit mehr als zehn Jahren, wie Kate in einer amerikanischen Talkshow verriet. Na dann kann es ja nur gut laufen mit der Ehe.