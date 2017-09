Fast nackt: Annemarie Carpendale begeistert mit Popo-Foto

Wow, ganz schön sexy! Es ist kein Geheimnis, dass Annemarie Carpendale in Topform ist. Auf ihren Social-Media-Accounts begeistert die Moderatorin immer wieder mit heißen Fotos aus dem Urlaub oder bei der Arbeit.

Nun setzt die 39-Jährige noch einen drauf und postet auf ihrer Instagram-Seite ein sexy Popo-Foto. Darauf ist sie von hinten zu sehen und trägt lediglich eine gelbe Bikini-Hose. „Fast nackt“, schreibt sie in den Hashtags dazu. Den Fans scheint der Anblick jedenfalls richtig gut zu gefallen.

„Mega! Das darf man als Frau wirklich neidlos zugeben, mit so einer Rückenansicht wäre ich ständig im Bikini unterwegs“, schreibt ein begeisterter Follower in den Kommentaren. Dabei musste Annemarie sich wegen ihrer Figur in der Vergangenheit immer wieder fiese Sprüche anhören. „In meinem ganzen Leben hatte ich noch NIE das Ziel Gewicht abzunehmen, das steht mir gar nicht. Man kann mir Sport ja sogar zunehmen. Fit sein ist das Zauberwort“, stellte sie deshalb vor einiger Zeit klar.