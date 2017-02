Fehlgeburts-Drama: So hat Josef seine Narumol unterstützt

Narumol hat ein trauriges Geständnis gemacht, denn wie nun bekannt wurde, wäre sie Vierlings-Mama geworden – jedoch hat sie drei Babys verloren.

Nur Jorafina hat damals überlegt. Für Narumol und Josef war das ein riesiger Schock! Das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar hat nur schwer den Schicksalsschlag verkraftet. Ihr Mann hat sie in der schweren Zeit sehr unterstützt.

"Er hat immer gesagt: 'Alles liegt in Gottes Hand. Wir nehmen es einfach, wie es ist, und akzeptieren, was wir bekommen.' Das hat mir sehr geholfen. Mein Mann stand bedingungslos an meiner Seite", erzählt Narumol gegenüber „Das neue Blatt“.