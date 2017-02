Fehlgeburts-Schock: Narumol war mit Vierlingen schwanger!

Narumol und Josef sind DAS Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“. Jetzt hat die 51-Jährige ein schockierendes Drama gelüftet!

Narumol verriet, dass sie mit Vierlingen schwanger, aber verlor drei der vier Babys. "In der zehnten Schwangerschaftswoche gab es einen riesigen Schock. Mein Körper hat sich plötzlich gewehrt. Es kam zur Katastrophe. In meinem Buch habe ich geschrieben, dass ich Zwillinge verloren habe. Das Grausame ist: Es waren Drillinge! Ich hatte ja Hormone genommen und erwartete Vierlinge. Und in ein paar Sekunden hatte ich drei Babys verloren. Ich bin mit Josef sofort zum Frauenarzt gerast, doch dafür war es natürlich viel zu spät. Aber das Wunder: Ein Kind ist uns geblieben", sagt Narumol in „Das Neue Blatt“.

Für das Paar war das ein schwerer Schicksalsschlag. "Sie haben uns erklärt, dass die Natur alles selbst regelt. Mit 46 Jahren noch Vierlinge zu bekommen – das hätte ich vermutlich gar nicht gepackt. Ich hätte vom vierten Monat bis zum Kaiserschnitt liegen müssen. Und selbst dann hätte es keine Garantie gegeben, dass alles gut geht. Die Vierlinge waren eineiige und zweieiige Zwillinge“, erzählt sie weiter.